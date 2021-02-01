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Движение на Калужско-Рижской линии восстановили после инцидента с поездом
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Движение на Калужско-Рижской линии восстановили после инцидента с поездом

Ксения Монахова

Город

Движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено после инцидента с неисправностью вагона поезда. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Отмечается, что на северном участке этой ветки метро из-за подозрения на неисправность был остановлен состав. Из-за этого следующие за ним поезда также остановились на короткое время. После оперативной проверки вагон был убран с линии.

— Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги будут изменены в феврале.

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