Движение на Калужско-Рижской линии восстановили после инцидента с поездом
Движение на Калужско-Рижской линии столичного метро восстановлено после инцидента с неисправностью вагона поезда. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Отмечается, что на северном участке этой ветки метро из-за подозрения на неисправность был остановлен состав. Из-за этого следующие за ним поезда также остановились на короткое время. После оперативной проверки вагон был убран с линии.
— Движение на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги будут изменены в феврале.
Читайте также: Дополнительная остановка появится на двух автобусных маршрутах в Новой Москве