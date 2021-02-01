Расписание ряда электричек Киевского направления МЖД изменят в феврале

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Расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов Киевского направления Московской железной дороги будет изменено в феврале, информирует пресс-служба АО «Центральная ППК».

Как уточняет перевозчик, с 22:55 субботы, 6 февраля, до 09:55 воскресенья, 7 февраля, также 13 февраля с 22:50 до 09:50 14 февраля у части поездов на участке «Солнечная – Апрелевка» изменится время отправления и прибытия.

Кроме того, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, часть рейсов будут выведены из расписания.

Корректировка расписания связана с проведением работ по обновлению железнодорожной инфраструктуры на станции Толстопальцево Киевского направления.

Пассажиров просят заранее планировать поездки с учетом изменений. Актуальное расписание и маршруты электропоездов опубликованы на официальном сайте ЦППК, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.

Ранее сообщалось, что в феврале изменится график электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2.

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