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График электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в феврале
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

График электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в феврале

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курская Карта всех событий

График электропоездов между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в феврале 2021 года. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.

Уточняется, что в феврале в период с 13:00 до 15:00 интервалы движения поездов между станциями Курская и Дмитровская увеличат.

Пассажирам рекомендовали сверяться с расписанием перед поездкой.

Читайте также: Три новых вокзала откроются на МЦД-2 в 2021 году

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