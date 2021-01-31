График электричек между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в феврале

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Курская Карта всех событий

График электропоездов между станциями Курская и Дмитровская второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) изменится в феврале 2021 года. Об этом в воскресенье, 31 января, сообщили в Twitter-аккаунте МЦД.

Уточняется, что в феврале в период с 13:00 до 15:00 интервалы движения поездов между станциями Курская и Дмитровская увеличат.

❗️На D2

в феврале с 13:00 до 15:00 не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская.



Интервалы движения поездов на всем диаметре будут увеличены.

Перед поездкой сверяйтесь с расписанием. — Московские центральные диаметры (@moscow_mcd) January 31, 2021

Пассажирам рекомендовали сверяться с расписанием перед поездкой.

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