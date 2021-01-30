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Три новых вокзала откроются на МЦД-2 в 2021 году
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Три новых вокзала откроются на МЦД-2 в 2021 году

Никита Абрамов

Город

На МЦД-2 до конца 2021 года заработают три новых вокзала. Они будут располагаться на станциях Щукинская, Печатники и Марьина Роща. Об этом в субботу, 30 января, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Три новых современных вокзала на D2 улучшат транспортную доступность шести районов столицы, где в совокупности проживают более 600 тысяч человек, — рассказал заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Отмечается, что к 2030 году ежедневный пассажиропоток станций Щукинская, Печатники и Марьина Роща составит 12,8 тысячи, 11 тысяч и 15 тысяч человек соответственно, передает Интерфакс.

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