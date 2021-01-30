Большое кольцо московского метро планируют запустить в 2022 году

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Движение по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют запустить раньше намеченного срока — в 2022 году. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в субботу, 30 января.

Он отметил, что на всех участках Большого кольца метро развернуты строительные работы, передает Интерфакс.

— Нам предстоит большая и сложная задача: максимально ускорить строительство БКЛ. Мы планируем запустить движение по кольцу раньше планируемого срока почти на год — в 2022 году, — сказал заммэра.

По его словам, в настоящее время завершается проходка тоннелей и идет строительство станций. В 2020 году планируется открыть 11 станций БКЛ, добавил Андрей Бочкарев.

Согласно проекту, на БКЛ планируется открыть 31 станцию, общая протяженность линии составит около 70 километров.

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