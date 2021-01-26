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Три новых станции метро построят на юго-западе Москвы в 2021 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Три новых станции метро построят на юго-западе Москвы в 2021 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, метро Каховская Карта всех событий

До конца 2021 года построят три новые станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также реконструируют станцию «Каховская». Об этом во вторник, 26 января, рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в 2021 году появятся станции метро «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино». Они будут находиться на юго-западе столицы. Он добавил, что на последней на данный момент ведется монтаж электрических коммуникаций и вентиляционных систем.

— Станция «Зюзино» будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появятся два подземных вестибюля, — цитирует Бочкарева информационный центр правительства столицы.

Также на территории округа специалисты ведут строительство станций «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов» и «Улица генерала Тюленева» Троицкой линии метрополитена, заключил заместитель мэра Москвы.

Читайте также: Одиннадцать новых станций метро планируется открыть на БКЛ в 2021 году

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