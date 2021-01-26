Одиннадцать новых станций метро планируется открыть на БКЛ в 2021 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Большая кольцевая линия (БКЛ) Московского метрополитена станет одним из главных проектов по развитию транспорта в 2021 году. К окончанию декабря на ней будут возведены более 28 километров линий, а также 11 новых станций и три электродепо. Подробно об этом сообщается на сайте «Москва 24».

Уточняется, что по итогам текущего года самый крупный в истории проект столичного метро будет выполнен на 70 процентов. Напомним, что первый участок БКЛ был введен в эксплуатацию в феврале 2018 года. Для пассажиров открыли пять станций: «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевска», «Шелепиха» и «Деловой центр». В декабре того же года появилась шестая станция – «Савеловская» БКЛ. С конца 2020 года пассажиры пользуются «Электрозаводской» БКЛ.

В планах на предстоящие 12 месяцев пополнение сразу нескольких участков линии: южного, юго-западного и западного. На карте метро должны появится станции: «Зюзино», «Калужская» («Воронцовская»), «Новаторская», «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевская», «Давыдково», «Кунцевская», «Терехово», «Мневники», «Карамышевская». Они будут открываться почти ежемесячно.

Помимо этого, на БКЛ собираются полностью завершить тоннелепроходческие работы. В результате к концу 2022 года будут закончены все работы на ветке и открыты оставшиеся станции.

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