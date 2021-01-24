Андрей Бочкарев: Станция метро «Нагатинский затон» войдет в состав ТПУ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев на осмотре строящейся станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро / Фото: Ирина Хлебникова,«Вечерняя Москва»

Станция метро «Нагатинский Затон» войдет в состав транспортно-пересадочного узла. В субботу, 23 января, об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство восточного участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) началось самым последним, поэтому сегодня ему уделяется особое внимание.

Работы начнутся весной

Весной начнется проходка двух тоннелей на восточном участке БКЛ. Их будут прокладывать 10-метровые щиты. Скорость проходки, по расчетам специалистов, составит 450 метров в месяц.

— Здесь остаются два перегона, проходку которых необходимо завершить. Мы планируем сделать это до конца лета, таким образом, фактически на всей Большой кольцевой линии до сентября закончить проходку, — рассказал Андрей Бочкарев в ходе посещения строительной площадки станции БКЛ «Нагатинский Затон». Работы на этой станции входят в основную фазу.

— Мы приступаем к основному периоду возведения бетонных конструкций, — уточнил заммэра.

Станция «Нагатинский Затон», по словам заместителя мэра, войдет в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, в составе которого будет жилой комплекс с детским садом и школой.

Всего на Большой кольцевой линии метро в этом году планируется завершить строительство 11 станций. В основном они находятся на западном, юго-западном и южном участках.

— Станции мы будем возводить параллельно с проходкой. Наша задача — завершить восточный участок в 2022 году. Задача непростая, изначально планировалось его завершить в 2023 году, — отметил Андрей Бочкарев.

Линии могут сойтись

Как известно, столичный метрополитен в относительно скором времени прирастет двумя ветками — Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Уже сейчас звучат идеи о том, чтобы соединить две эти линии в одну, проходящую через центр города.

— Соединение Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро — безусловно, важный проект, который улучшит транспортное обслуживание миллионов москвичей, однако это вопрос отдаленной перспективы, мы приступим к нему после 2025 года, — отметил Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно построить эти линии, что уже само по себе решит колоссальное количество транспортных задач. Нормативный срок строительства таких радиальных веток, по словам Бочкарева, составляет около пяти лет.

Решение о сроках начала строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий правительство Москвы может принять в ближайшие месяцы.

— Мы оценим физические и финансовые возможности, проработаем возможность ускорения их строительства, — добавил Бочкарев.

Прививка для строителей

На столичных стройках трудятся десятки тысяч человек, на многих объектах работы ведутся даже ночью. По словам Андрея Бочкарева, в Москве организуют работу по массовой вакцинации строителей

— Мы уже приступили к разработке мероприятий по добровольной вакцинации от COVID-19 наших сотрудников. Это будут мобильные центры, развернутые на строительных площадках и в организациях строительного комплекса, — сказал заместитель мэра Москвы.

Прививку от коронавирусной инфекции смогут получить не только строители, работающие на объектах государственного заказа, но и те, кто трудится на инвестиционных объектах.

— Вакцинация, безусловно, будет добровольной. Однако я уверен, что наши рабочие — сознательные люди и понимают необходимость защиты от вируса. Вакцинация — это единственно правильный путь в борьбе с эпидемией, иначе все это растянется на долгие годы, повлияет на жизнь — быт и экономику, — подчеркнул Бочкарев.

Заммэра также добавил, что вакцинация строителей в мобильных пунктах начнется в течение двух-трех недель.

КСТАТИ

Строительство жилого комплекса с детским садом на 150 мест и школой на 300 мест выполнят в рамках второй очереди развития транспортно-пересадочного узла «Нагатинский Затон». В составе ТПУ также планируют обустроить подземные паркинги. Для удобства пешеходов построят подземный и наземный переходы. Пересадки между разными видами транспорта будут осуществляться по принципу «сухие ноги» — пассажирам не нужно будет выходить на улицу.

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