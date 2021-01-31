Дополнительная остановка появится на двух автобусных маршрутах в Новой Москве

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Филимонковское, улица Харлампиева Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о введении нового остановочного пункта на двух автобусных маршрутах в Новой Москве.

С 30 января на маршрутах автобусов № 420 и 879 появилась остановка «Улица Харлампиева» по улице Харлампиева в обоих направлениях, между остановками «Школа» и «Марьино».

Актуальное расписание и маршруты наземного общественного транспорта столицы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что работа четырех автобусных маршрутов изменится на юге, юго-западе и северо-востоке столицы в конце января — начале февраля. В частности, будет продлен маршрут автобусов п1 от станции метро «Калужская» до станции «Беляево».

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