Работа четырех автобусных маршрутов изменится на юге, юго-западе и северо-востоке Москвы

KOZ_0650.JPG / Фото: Александр Кожохин «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ботанический сад Карта всех событий

Работа четырех автобусных маршрутов изменится на юге, юго-западе и северо-востоке столицы в конце января — начале февраля. Об этом в четверг, 28 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Так, будет продлен маршрут автобусов П1 от станции метро «Калужская» до станции «Беляево». От улицы Обручева транспорт в обоих направлениях будет ходить по Профсоюзной улице, улицам Бутлерова, Академика Волгина и Миклухо-Маклая до станции метро.

Помимо этого, с 30 января изменятся маршруты автобусов № 797 и Т40. Так, автобусы Т40 будут курсировать по Варшавскому шоссе до остановки «Северное Бутово» на Симферопольском шоссе. На Варшавском шоссе в обоих направлениях появятся новые остановки — «Метро Аннино», а также «Варшавское шоссе — МКАД».

Автобусы № 797 от станции МЦД Красный Строитель поедут так же, как и на маршруте № 831 — по улице Газопровод и Варшавскому шоссе. В обратном направлении — по Варшавскому шоссе и улице Газопровод к МЦД Красный Строитель, потом по Дорожной улице и 3-му Дорожному проезду, затем своим обычным маршрутом к станции метро «Южная».

Кроме того, в ночь с 1 на 2 февраля в городе будет восстановлено движение автобусов Н6. В обоих направлениях они поедут по проезду Серебрякова вместо 1-го Ботанического и Лазоревого проездов. Новую схему маршрута можно увидеть на сайте ГУП «Мосгортранс».

К станции метрополитена «Китай-город» автобусы Н6 опять поедут через остановки «Снежная улица, 4» и «Метро Ботанический сад» в проезде Серебрякова при движении к улице Вильгельма Пика. Также при движении к Осташковской улице на маршруте будет восстановлена остановка «Метро Ботанический сад» на Снежной улице у дома№1.

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