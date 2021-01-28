Работа четырех автобусных маршрутов изменится на юге, юго-западе и северо-востоке Москвы
Работа четырех автобусных маршрутов изменится на юге, юго-западе и северо-востоке столицы в конце января — начале февраля. Об этом в четверг, 28 января, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Так, будет продлен маршрут автобусов П1 от станции метро «Калужская» до станции «Беляево». От улицы Обручева транспорт в обоих направлениях будет ходить по Профсоюзной улице, улицам Бутлерова, Академика Волгина и Миклухо-Маклая до станции метро.
Помимо этого, с 30 января изменятся маршруты автобусов № 797 и Т40. Так, автобусы Т40 будут курсировать по Варшавскому шоссе до остановки «Северное Бутово» на Симферопольском шоссе. На Варшавском шоссе в обоих направлениях появятся новые остановки — «Метро Аннино», а также «Варшавское шоссе — МКАД».
Автобусы № 797 от станции МЦД Красный Строитель поедут так же, как и на маршруте № 831 — по улице Газопровод и Варшавскому шоссе. В обратном направлении — по Варшавскому шоссе и улице Газопровод к МЦД Красный Строитель, потом по Дорожной улице и 3-му Дорожному проезду, затем своим обычным маршрутом к станции метро «Южная».
Кроме того, в ночь с 1 на 2 февраля в городе будет восстановлено движение автобусов Н6. В обоих направлениях они поедут по проезду Серебрякова вместо 1-го Ботанического и Лазоревого проездов. Новую схему маршрута можно увидеть на сайте ГУП «Мосгортранс».
К станции метрополитена «Китай-город» автобусы Н6 опять поедут через остановки «Снежная улица, 4» и «Метро Ботанический сад» в проезде Серебрякова при движении к улице Вильгельма Пика. Также при движении к Осташковской улице на маршруте будет восстановлена остановка «Метро Ботанический сад» на Снежной улице у дома№1.
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