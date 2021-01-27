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Автобусный маршрут восстановят на северо-востоке Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Автобусный маршрут восстановят на северо-востоке Москвы

Татьяна Плотникова

Транспорт
Россия, Москва, Калужско-Рижская линия, метро Ботанический сад Карта всех событий

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о предстоящей корректировке одного из автобусных маршрутов на северо-востоке столицы.

В ночь с 1 на 2 февраля будет восстановлено движение автобусов № н6 в обоих направлениях по проезду Серебрякова вместо 1-го Ботанического и Лазоревого проездов.

При этом вновь будут функционировать остановки «Снежная улица, 4» и «Метро «Ботанический Сад» при движении в направлении станции метро «Китай-город», а также остановка «Метро «Ботанический Сад» при движении в сторону Осташковской улицы.

На маршруте автобусов № н6 не будут обслуживаться остановки «Лазоревый проезд» и «1-й Ботанический проезд».

Актуальные маршруты наземного городского транспорта Москвы опубликованы на официальном сайте «Мосгортранса».

Ранее сообщалось, что маршрут автобуса П1 будет продлен от станции метро «Калужская» до станции метро «Беляево» с 28 января.

Читайте также: Маршрут электробуса № 622 продлят до станции метро «Парк Победы»

ГУП «Мосгортранс»городской общественный транспортМосква
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