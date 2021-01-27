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Несколько автобусных маршрутов продлят в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Несколько автобусных маршрутов продлят в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Беляево Карта всех событий

Маршрут автобуса П1 будет продлен от станции метро «Калужская» до станции метро «Беляево» с 28 января. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте ГУП «Мосгортранс».

Таким образом, жителям столицы станет удобнее добираться до филиалов детской поликлиники 81. Автобусы в обоих направлениях будут следовать по улице Профсоюзной, улице Бутлерова, улице Академика Волгина и улице Миклухо-Маклая до станции метро «Беляево».

С 30 января маршрут Т40 продлится за МКАД — до остановки «Северное Бутово» на Варшавском шоссе. Автобус № 797 будет курсировать до метро «Аннино».

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