Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 170 человек перевозит каждую ночь электробусный маршрут в центре Москвы
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Более 170 человек перевозит каждую ночь электробусный маршрут в центре Москвы

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, улица Ильинка, 14Карта всех событий

В Москве электробусный ночной маршрут н3 «Уссурийская улица — метро «Китай-город» каждую ночь перевозит более 170 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в среду, 27 января.

Уточняется, что это только один из 15 ночных городских маршрутов. Всего электробусы по ночам перевозят пассажиров в 94 районах города. Остановки таких маршрутов находятся в пешей доступности от домов трети жителей столицы.

В Telegram-канале дептранса отметили, что в морозную погоду электробусы продолжают бесперебойную работу. Это стало возможным благодаря системе термостатирования, которая не позволяет замерзнуть специальной батарее.

Читайте также: Маршрут электробуса № 622 продлят до станции метро «Парк Победы»

электробусыКитай-городночной маршрут
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кровь на снегу: почему подрались сибирские гопники

Анзор Музаев
Анзор Музаев

Каким будет ЕГЭ в 2021 году

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Перевоспитался: зигзаги судьбы Александра Кокорина

Все мнения
О проекте