Более 170 человек перевозит каждую ночь электробусный маршрут в центре Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, улица Ильинка, 14 Карта всех событий

В Москве электробусный ночной маршрут н3 «Уссурийская улица — метро «Китай-город» каждую ночь перевозит более 170 пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в среду, 27 января.

Уточняется, что это только один из 15 ночных городских маршрутов. Всего электробусы по ночам перевозят пассажиров в 94 районах города. Остановки таких маршрутов находятся в пешей доступности от домов трети жителей столицы.

В Telegram-канале дептранса отметили, что в морозную погоду электробусы продолжают бесперебойную работу. Это стало возможным благодаря системе термостатирования, которая не позволяет замерзнуть специальной батарее.

Читайте также: Маршрут электробуса № 622 продлят до станции метро «Парк Победы»