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Маршрут электробуса №622 продлят до станции метро «Парк Победы»
Электробус / Фото: Департамент транспорта Москвы

Маршрут электробуса №622 продлят до станции метро «Парк Победы»

Кирилл Николаев

Транспорт
Россия, Москва, метро Парк Победы Карта всех событий

Маршрут электробуса №622 продлят до станции метро «Парк Победы» с 30 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что с 30 января от станции метро «Славянский бульвар» электробусы будут курсировать дальше по Кутузовскому проспекту без разворота на улице Минской. В пресс-службе добавили, что вместо остановки «Парк Победы» на улице Минской жителям столицы нужно пользоваться остановкой на Кутузовском проспекте, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее жителям столицы посоветовали пути проезда из-за закрытого участка Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.

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электробускарта маршрутовМосква
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