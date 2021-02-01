Движение по внутренней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

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Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение по внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе ограничено из-за ДТП. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что столкновение произошло на 14-м километре магистрали между легковым и грузовым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

Движение по трем полосам МКАД в районе аварии было перекрыто, уточнили в пресс-службе. Дептранс призвал московских автомобилистов быть внимательнее на дорогах и выбирать пути объезда ДТП.

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