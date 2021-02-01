Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение по внутренней стороне МКАД затруднено из-за ДТП
Фото: Moscow Live

Движение по внутренней стороне МКАД затруднено из-за ДТП

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 14-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Движение по внутренней стороне МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе ограничено из-за ДТП. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что столкновение произошло на 14-м километре магистрали между легковым и грузовым автомобилем. В результате ДТП никто не пострадал.

Движение по трем полосам МКАД в районе аварии было перекрыто, уточнили в пресс-службе. Дептранс призвал московских автомобилистов быть внимательнее на дорогах и выбирать пути объезда ДТП.

Читайте также: Эксперты рассказали, за что водителей могут лишать прав в 2021 году

движение ограниченоДТПМКАД
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Терпения вам, Владимир Владимирович

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Павел Крашенинников
Павел Крашенинников

Грядет гаражная амнистия

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проблемы бизнеса стали заметнее

Все мнения
О проекте