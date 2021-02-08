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Москвичей предупредили об ограничениях на ряде дорог из-за инженерных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москвичей предупредили об ограничениях на ряде дорог из-за инженерных работ

Анастасия Колоскова

Транспорт

Москвичей предупредили о ряде ограничений движения, которые будут действовать в столице в ближайшее время в связи с инженерными работами. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса города.

Так, с 7 февраля 2021 года до 30 декабря 2022-го будет полностью перекрыт проезд от Шоссейой улицы до Иловайской улицы.

На это же время будет ограничено движение от дома № 108 по Шоссейной улице до дома № 27 по 1-й Курьяновской улице. На этой территории движение будет осуществляться только по одной полосе в каждом направлении.

Москвичей предупредили об ограничениях на ряде дорог из-за инженерных работФото: Транспортный комплекс города Москвы

Также будет ограничено движение от дома № 26/1 по улице Зарьянова до дома № 26/4 по улице Дубнинской. Автомобили будут двигаться поэтапно по одной полосе, также будет ликвидировано парковочное пространство. Ограничения продлятся с 10 февраля по 25 апреля и будут действовать круглосуточно.

С 9 февраля по 26 марта будет действовать ограничение движения на участке в районе дома № 11/1 по улице Корабельной. В этом месте будет частично перекрыта одна полоса движения с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Помимо этого, в связи с капитальным ремонтом путепровода «Севастопольский» с 8 февраля по 27 июля движение в районе путепровода на Севастопольском проспекте будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону. Еще по одной полосе в каждую сторону выделят для общественного и других видов транспорта.

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