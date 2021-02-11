Ряд поездов задерживается на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино

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Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Нахабино Карта всех событий

Несколько поездов задерживаются на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что причина задержки составов — срыв стоп-крана. Специалисты прилагают все усилия, чтобы восстановить график.

Ранее сообщалось, что расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов Киевского направления МЖД будут изменены в феврале.

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