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Ряд поездов задерживается на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино
/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ряд поездов задерживается на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Рижское направление Московской железной дороги, станция Нахабино Карта всех событий

Несколько поездов задерживаются на Курском направлении МЖД и МЦД-2 в сторону Нахабино. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

В ведомстве уточнили, что причина задержки составов — срыв стоп-крана. Специалисты прилагают все усилия, чтобы восстановить график.

Ранее сообщалось, что расписание и маршруты следования ряда пригородных поездов Киевского направления МЖД будут изменены в феврале.

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Нахабинозадерживается движение поездаМосква
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