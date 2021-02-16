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Девушка выжила после падения с четырнадцатого этажа в Москве
Фото: Кардашов Антон / АГН «Москва»

Девушка выжила после падения с четырнадцатого этажа в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Братиславская улицаКарта всех событий

Девушка выпала из окна квартиры на четырнадцатом этаже на юго-востоке Москвы и осталась жива. Об этом сообщил источник «Вечерней Москвы» в экстренных службах во вторник, 16 февраля.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Братиславской.

По данным источника, девушку госпитализировали с тяжелыми травмами. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

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