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Собчак опровергла информацию о встрече со скопинским маньяком
Фото: Youtube / Ксения Собчак

Собчак опровергла информацию о встрече со скопинским маньяком

Виктория Родимкина

Общество

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак опровергла информацию о том, что на днях встретилась в ресторане со скопинским маньяком. Об этом она написала в своем Telegram-канале в среду, 17 марта.

— Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть «шардонешечки» в такой компании мне, казалось бы, сам бог велел, — написала Собчак.

Она пояснила, что на фото, которое было распространено СМИ, она в ресторане «Сахар» беседует со следователем.

Ранее СМИ сообщили, что Ксения Собчак якобы встретилась в столичном ресторане со скопинским маньяком Виктором Моховым, который недавно освободился из колонии после 17 лет заключения.

Напомним, в 2000 году на тот момент 50-летний Виктор Мохов работал слесарем в Скопине. Он похитил в Рязанской области двух девушек 14 и 17 лет и на протяжении четырех лет удерживал их в своем доме. Следствие установило, что мужчина не кормил жертв и держал их без света. Помимо этого, он бил девушек резиновым шлангом, распылял газ. Все четыре года Мохов насиловал несовершеннолетних. Одна из жертв родила ему двоих детей.

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