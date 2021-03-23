«Кто из них маньяк»: Соловьев резко осудил Собчак после фильма о скопинском насильнике

Фото: Youtube / Соловьев LIVE

Журналист и телеведущий Владимир Соловьев назвал фильм Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове «подлым и мерзким».

— По большому счету в кадре было два человека, а я не знаю, кто из них маньяк. Точнее, я уверен, что оба они маньяки. Взяв интервью у подонка, который насиловал двух несовершеннолетних девочек несколько лет, Собчак работает на гламуризацию греха, делает вид, что исследует ад. Она в нем находится и беседует с таким же обитателем ада, как она сама, — считает журналист.

Соловьев назвал Собчак «ничтожеством и позором», предложив взять фамилию матери, чтобы не позорить отца.

— Морализаторство от Собчак — это большая и сложная тема. Это зашквар и сигнал всем маньякам, что на изнасиловании и похищении можно сделать карьеру, а потом еще цинично говорить в кадре, что секс — это круто. А маньяк абсолютно счастлив, он герой, он наслаждается. Он не чувствует себя плохим человеком, — отметил Соловьев.

Видео опубликовано на YouTube.

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