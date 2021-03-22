Соловьев заявил, что Познер и Собчак зарабатывают на ненависти к России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что его телеведущие Ксения Собчак и Владимир Познер, а также актер Алексей Серебряков зарабатывают на ненависти к России. По его словам, Собчак многое прощается, потому что ее отец был «учителем Путина».

— Смысл жизни Собчак – уничтожение того, что может казаться русским, важным. Она понимает, что ей позволено больше, чем любому другому человеку в стране, чтобы она не делала, она всегда остается дочкой учителя Путина. Так называл Владимир Владимирович господина Собчака, — заявил Соловьев.

Журналист считает, что «ей никогда ничего не будет», потому что у Собчак «миллион подушек безопасности». Соловьев считает, что телеведущий Владимир Познер искренне ненавидит и страну и государство.

— Он страдает потому, что смог состояться только в той стране, которую ненавидит. При этом он всегда был хамелеоном, в советское время он всегда был самым ярым советским человеком. Про него всегда все знали. Ему нравилось быть чуть-чуть иным. Хватит прикалываться! — призвал журналист.

Соловьев напомнил об актере Алексее Серебрякове, который ранее заявлял о переезде из России в Канаду ради воспитания детей, после чего прочел свежие новости о возвращении Серебрякова в Россию. Журналист добавил, что из-за антигосударственных высказываний и критики страны Серебряков в США давно бы лишился работы, однако на ненависти к России «можно удивительно легко зарабатывать».

Видео опубликовано на YouTube.

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