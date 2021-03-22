Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Соловьев заявил, что Познер и Собчак зарабатывают на ненависти к России
Фото: Пресс-служба Совфеда

Соловьев заявил, что Познер и Собчак зарабатывают на ненависти к России

Виктория Федотова

Звезды

Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что его телеведущие Ксения Собчак и Владимир Познер, а также актер Алексей Серебряков зарабатывают на ненависти к России. По его словам, Собчак многое прощается, потому что ее отец был «учителем Путина».

— Смысл жизни Собчак – уничтожение того, что может казаться русским, важным. Она понимает, что ей позволено больше, чем любому другому человеку в стране, чтобы она не делала, она всегда остается дочкой учителя Путина. Так называл Владимир Владимирович господина Собчака, — заявил Соловьев.

Журналист считает, что «ей никогда ничего не будет», потому что у Собчак «миллион подушек безопасности». Соловьев считает, что телеведущий Владимир Познер искренне ненавидит и страну и государство.

— Он страдает потому, что смог состояться только в той стране, которую ненавидит. При этом он всегда был хамелеоном, в советское время он всегда был самым ярым советским человеком. Про него всегда все знали. Ему нравилось быть чуть-чуть иным. Хватит прикалываться! — призвал журналист.

Соловьев напомнил об актере Алексее Серебрякове, который ранее заявлял о переезде из России в Канаду ради воспитания детей, после чего прочел свежие новости о возвращении Серебрякова в Россию. Журналист добавил, что из-за антигосударственных высказываний и критики страны Серебряков в США давно бы лишился работы, однако на ненависти к России «можно удивительно легко зарабатывать».

Видео опубликовано на YouTube.

Читайте также: Соловьев назвал уникальное качество российского посла в США

мнениеКсения СобчакВладимир Познер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Самый кошачий месяц в году

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте