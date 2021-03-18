Соловьев назвал уникальное качество российского посла в США

Фото: Пресс-служба Совфеда

Российский журналист Владимир Соловьев в разговоре с официальным представителем МИД Марией Захаровой обсудил отношения России и США. Журналист объяснил уникальность Анатолия Антонова, который с 2017 года занимает пост чрезвычайного и полномочного посла России в Штатах. Его вызвали в Россию для консультаций.

— Вызов посла для того, чтобы провести консультации и определить точку, в которой находятся российско-американские отношения. Мы обозначили смысл и цель того, что происходит: провести обзор двусторонних отношений, — пояснила Захарова.

Дипломат добавила, что это делается не публично, это вопрос аналитики и углубленной работы.

— Для этого и приглашается Анатолий Антонов, крупнейший специалист, выдающийся дипломат, профессионал в различных сферах, — отметила собеседница.

Соловьев заявил, что Антонов уникален тем, что он единственный дипломат, находящийся под санкциями, и добавил, что посол «уникален во всем», поскольку является крупным специалистом по вопросам разоружения.

Официальный представитель МИД России отметила, что всю ночь ей звонили американские журналисты и просили о помощи, адресовали один и тот же вопрос.

— Наши американские коллеги отказались от ответа на вопрос «Что произошло?». Мы так много комментируем и пытаемся себе и миру объяснить, что происходит в США. Они получают зарплаты, пресс-секретари, официальные представители. Пусть эти люди и начнут работать, уже пора, — добавила Захарова.

Видео опубликовано 18 марта на YouTube.

Ранее стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов прибудет в Москву. Вылет дипломата запланирован на 20 марта. Посол получил приглашение в Москву после заявлений президента США Джо Байдена. Он сказал, что Россия в целом и президент Владимир Путин в частности должны «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке.

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