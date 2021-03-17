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Байден заявил, что Россия «заплатит цену» за якобы вмешательство в выборы в США
Фото: whitehouse

Байден заявил, что Россия «заплатит цену» за якобы вмешательство в выборы в США

Ксения Монахова

Политика

Президент США Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за якобы вмешательство Москвы в президентские выборы в Америке. Об этом он сообщил в интервью телекомпании ABC в среду, 17 марта.

Ведущий спросил о реакции Байдена на публикацию доклада аппарата директора национальной разведки США. В нем говорится о том, что власти России якобы пытались дискредитировать нового президента, а также Демократическую партию, в которой он состоит, в период избирательной кампании в 2020 году.

— Он заплатит цену, — отметил Байден, говоря в отношении Владимира Путина.

По его словам, он провел с президентом России длительный разговор.

— Мы провели долгий разговор, я его довольно хорошо знаю. В начале беседы я сказал ему: «Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы», — подчеркнул Байден.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что заседание совета Россия — НАТО сорвалось из-за Москвы.

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