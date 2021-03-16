Столтенберг заявил, что заседание совета Россия — НАТО сорвалось из-за Москвы

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

В 2020 году заседание совета Россия — НАТО якобы сорвалось из-за российской стороны. Об этом сообщается в обнародованном во вторник, 16 марта, докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, именно Москва повлияла на то, что заседание не состоялось. Он отметил, что в 2020 году альянс оставался приверженным к диалогу в рамках Совета для обсуждения вопросов международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости.

— С февраля НАТО неоднократно предлагало России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО — Россия в 2020 году так и не состоялся, — говорится в документе.

Помимо этого Столтенберг подчеркнул, что взаимодействие представителей альянса и России на высоком уровне все равно продолжилось. Так, в докладе упоминается встреча генсека НАТО с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции. Отмечается, что диалог продолжался «на уровне высоких военных начальников».

Совет Россия — НАТО создали в 2002 году в качестве площадки для развития взаимодействия и координации. Он способствовал сотрудничеству Москвы и союзникам НАТО по важным направлениям, в которое, в частности, входит борьба с международным терроризмом. С 2008 года функционирование Совета приостановилось, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал учесть отношения с Россией при разработке новой стратегической концепции.

Читайте также: «Пророссийская» статья стала причиной конфликта в аналитическом центре НАТО