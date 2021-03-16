Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Столтенберг заявил, что заседание совета Россия — НАТО сорвалось из-за Москвы
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Столтенберг заявил, что заседание совета Россия — НАТО сорвалось из-за Москвы

Ксения Монахова

Политика

В 2020 году заседание совета Россия — НАТО якобы сорвалось из-за российской стороны. Об этом сообщается в обнародованном во вторник, 16 марта, докладе генсека НАТО Йенса Столтенберга.

По его словам, именно Москва повлияла на то, что заседание не состоялось. Он отметил, что в 2020 году альянс оставался приверженным к диалогу в рамках Совета для обсуждения вопросов международной безопасности, укрепления прозрачности и предсказуемости.

— С февраля НАТО неоднократно предлагало России провести встречу в этом формате, однако Москва систематически отказывалась. Это привело к тому, что Совет НАТО — Россия в 2020 году так и не состоялся, — говорится в документе.

Помимо этого Столтенберг подчеркнул, что взаимодействие представителей альянса и России на высоком уровне все равно продолжилось. Так, в докладе упоминается встреча генсека НАТО с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции. Отмечается, что диалог продолжался «на уровне высоких военных начальников».

Совет Россия — НАТО создали в 2002 году в качестве площадки для развития взаимодействия и координации. Он способствовал сотрудничеству Москвы и союзникам НАТО по важным направлениям, в которое, в частности, входит борьба с международным терроризмом. С 2008 года функционирование Совета приостановилось, передает РИА Новости.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал учесть отношения с Россией при разработке новой стратегической концепции.

Читайте также: «Пророссийская» статья стала причиной конфликта в аналитическом центре НАТО

генсек НАТОотношения Россия-НАТОЙенс Столтенберг
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Первая мировая вакцинная война

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Крым — наш: это не лозунг, это факт

Александр Бузгалин
Александр Бузгалин

Локальные меры не помогут: что не так с российской экономикой

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Болельщиками нужно дорожить

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте