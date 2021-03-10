Глава НАТО призвал учесть отношения с Россией при разработке новой стратегической концепции
Характер отношений с Россией должен быть принят во внимание при разработке новой концепции стратегии НАТО. Об этом во вторник, 9 марта, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, предыдущий вариант документа содержал пункт о стремлении к стратегическому сотрудничеству с Россией, однако ситуация изменилась.
— Это было до Крыма, Донбасса, других агрессивных действий России, — заявил генсек НАТО.
В числе других факторов, которые следует учесть при разработке новой стратегической концепции, Столтенберг назвал растущую мощь Китая, который не был упомянут в предыдущей версии документа.
— Я считаю, что возвышение Китая — определяющий фактор для трансатлантического партнерства. НАТО должна заняться возвышением Китая, — отметил генсек альянса.
Кроме того, Столтенберг напомнил о важности вопросов глобального изменения климата, сообщает ТАСС.
Ранее генерал армии Польши описал возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград.
Читайте также: Меркель высказалась за усиление НАТО и оборонных способностей Евросоюза