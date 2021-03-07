Польский генерал описал возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал возможный сценарий военных действий в Калининграде с участием войск НАТО.

Он отметил, что в случае военных действий в регионе основную роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Будут мобилизованы мотострелковые бригады и две дивизии. Также генерал сообщил, что на складах консервации находится модернизированная боевая техника для комплектования двух мотострелковых бригад и двух–трех танковых полков.

По словам Скшипчака, перед этими подразделениями поставят задачу по блокировке передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии. Генерал считает, что для захвата Прибалтики войскам РФ нужно будет всего два–четыре дня. Потом боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья, сообщается в издании Defence 24.

Также польский военный призвал не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы. Он, по мнению генерала, имеет только тактическое значение.

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