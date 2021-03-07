Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Польский генерал описал возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград
Фото: twitter.com/BoudewijnBoots

Польский генерал описал возможный сценарий войны РФ и НАТО за Калининград

Юлия Курганова

Армия

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак рассказал возможный сценарий военных действий в Калининграде с участием войск НАТО.

Он отметил, что в случае военных действий в регионе основную роль будут играть силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района. Будут мобилизованы мотострелковые бригады и две дивизии. Также генерал сообщил, что на складах консервации находится модернизированная боевая техника для комплектования двух мотострелковых бригад и двух–трех танковых полков.

По словам Скшипчака, перед этими подразделениями поставят задачу по блокировке передвижения войск НАТО на территорию стран Балтии. Генерал считает, что для захвата Прибалтики войскам РФ нужно будет всего два–четыре дня. Потом боевые действия перейдут на южную часть Балтийского моря и в направлении польского побережья, сообщается в издании Defence 24.

Также польский военный призвал не переоценивать роль Сувалкского коридора на границе Польши и Литвы. Он, по мнению генерала, имеет только тактическое значение.

Читайте также: Военный эксперт назвал ракету Х-32 угрозой для американских кораблей

Калининградвоенные действиявойска России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте