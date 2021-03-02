Военный эксперт назвал ракету Х-32 угрозой для американских кораблей

Фото: Официальная страница Минобороны РФ

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что российская ракета Х-32 опасна для корабельных ударных группировок и аналогов отечественному вооружению нет. Об этом сообщил Nation News.

Уточняется, что речь идет о новой крылатой ракете Х-32. По словам экспертов издания Sohu, она может развивать скорость пять Махов. Дальность ее полета достигает 1000 километров. Специалисты полагают, что авианосец ВМС США не сможет достойно конкурировать, если российские военные используют свою ракету против него.

Как пояснил Алексей Леонков, разработчики при создании Х-32 использовали новую технологию, ставшую грозным оружием для корабельных ударных группировок.

— Х-32 — известная ракета, которая пришла на смену Х-22. При скорости до пяти Махов она имеет сложную траекторию, поэтому ее трудно сбить. Корабельные ПВО стран НАТО и США не смогут с ней ничего сделать. Их радары ограничены по скорости обнаружения целей. Они смогут обнаружить, но не смогут выдать по ней цели указания. Их последняя ракета SM-3, которая должна работать по таким целям, летает на скоростях до трех чисел Маха, — рассказал Алексей Леонков.

Тем не менее в Соединенных Штатах ведутся большие споры по поводу того, какие военные проекты надо финансировать и совершенствовать: систему обороны или эсминцы типа «Арли Берк». Благодаря появлению ракет Х-32 в России, по мнению эксперта, в программе по строительству американского флота должна произойти серьезная корректировка.

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