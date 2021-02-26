Меркель высказалась за усиление НАТО и оборонных способностей Евросоюза
Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что усиление НАТО должно идти параллельно усилению оборонных способностей Евросоюза (ЕС). Подобное мнение она выразила на саммите ЕС.
По мнению Меркель, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга. Канцлер ФРГ также выступила за структурированное сотрудничество ЕС и НАТО, ЕС и США.
Кроме того, Меркель приветствует разработку до 2022 года документа о военной автономии Евросоюза — Стратегического компаса ЕС. В нем будут прописаны конкретные предложения в области обороны, учитывающие современные вызовы, сообщает ТАСС.
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