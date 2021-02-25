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Лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения сертификатов вакцинации
Фото: European Parliament / Pietro Naj-Oleari

Лидеры стран ЕС договорились о необходимости введения сертификатов вакцинации

Кирилл Николаев

В мире

Лидеры стран Европейского союза (ЕС) договорились о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Лидеры ЕС подчеркнули, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. В связи с этим ЕС должен поддерживать жесткие ограничения из-за эпидемиологической ситуации.

Кроме того, лидеры Евросоюза отметили важность ускорения, производства и распространения вакцин от коронавируса, сообщает РИА Новости.

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