Более 421 тысячи случаев COVID-19 выявили за сутки в мире

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Более 421 тысячи случаев коронавирусной инфекции выявили за сутки в мире. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно статистике, за сутки в мире зафиксировали 421 407 случаев заболевания, умерли 10 508 пациентов. Большинство новых случаев приходится на Европу (176 512), Северную и Южную Америку (173 654) и Восточное Средиземноморье (31 081).

Всего с начала пандемии в мире зафиксировали 112 209 815 инфицированных и 2 490 776 умерших. Больше всего случаев заболевания выявлено в США (27 955 338), Индии (11 046 914) и Бразилии (10 257 875). Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые странами.

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