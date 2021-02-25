Уровень угрозы от COVID-19 понизили в Великобритании

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Четыре главных врача Великобритании и медицинский директор Национальной службы здравоохранения (NHS) рекомендовали властям Соединенного Королевства понизить уровень угрозы от коронавирусной инфекции с максимального пятого до четвертого уровня. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает РИА Новости.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении пятибалльной шкалы коронавирусной опасности в мае. Пятый уровень угрозы означает наличие риска «перегрева» системы здравоохранения. Четвертый предполагает, что темпы распространения заболевания являются высокими или стремительно растут.

Напомним, Министерство здравоохранения Великобритании заявило о новой разновидности коронавируса на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. По заявлению ведомства, новый штамм распространяется быстрее обычного. Он стал доминирующим в Лондоне. Ученые отмечали, что новая мутация чаще влияет на детей. По информации ВОЗ, британский штамм коронавируса обнаружили уже более чем в 60 странах.

Кроме того, новые штаммы коронавируса были обнаружены во Вьетнаме, Бразилии и странах Африки.

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