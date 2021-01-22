Еще в четырех странах Африки обнаружили южноафриканский штамм COVID-19

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Еще в четырех странах Африки выявили южноафриканский штамм коронавируса. Он считается очень опасным и имеет маркировку 501.V2. Об этом в пятницу, 22 января, заявил телеканал eNCA со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что новый штамм обнаружили в Ботсване, Замбии, Кении и Гамбии. По словам главы Африканского представительства ВОЗ Матшидисо Моэти, не исключается вероятность нахождения южноафриканского коронавируса в других государствах Африки.

— Сейчас мы работаем над тем, чтобы получить полный генетический код вируса-мутанта, это позволит быстро выявлять данный штамм, — сообщает Моэти.

Ранее специалист рассказал, что африканским коронавирусом можно заразиться повторно, даже после заболевания обычным, российским вариантом вируса.

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