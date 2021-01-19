В Центре Гамалеи рассказали, чем опасен южноафриканский штамм COVID-19

Фото: Полина Наседкина, «Вечерняя Москва»

Обнаруженный в Южной Африке новый штамм коронавируса оказался более заразным — 501.V2 легче проникает в клетки человека и прочнее закрепляется в них. Почему африканский штамм такой контагиозный, «Вечерней Москве» объяснил доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения микробиологии латентных инфекций, вирусолог Института имени Гамалеи Виктор Зуев.

Почему новые штаммы коронавируса более заразные?

Большая заразность вируса зависит от условий, в которых они развиваются и мутируют, говорит Зуев:

— У вирусов происходят мутационные изменения. Они попадают в разные условия, которые способствуют их более интенсивному размножению. Бывают условия, которые, наоборот, препятствуют, и в них вирус становится менее патогенным и менее контагиозным. Новый штамм в ЮАР, кстати, не стал более патогенным, а стал более заразным, более «липучим».

Простыми словами, если человек чихнул и заразил трех человек, то такой вирус будет менее контагиозным, чем если бы он заразил 5–8 людей. Подцепивший африканский штамм организм заражает большее количество людей, чем обычный ковид.

Нужно ли создавать специальную вакцину для каждого штамма?

Вирусолог считает, что нужды в этом нет.

— Сегодня известно уже чуть ли не 2000 мутационных изменений. Но антигенная структура не изменилась. Поэтому вакцины, которые предлагаются, в частности и наши российские, высоко эффективны. Беспокоиться не о чем, — заметил Зуев.

То, что вирус стал более контагиозным и на единицу времени будет заражать большее количество людей — вещь неприятная. Но «тем паче нужно ускорять вакцинацию», чтобы остановить распространение коронавируса, добавил врач.

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