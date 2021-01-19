Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Ученые сообщили, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался наиболее заразным
Фото: pixabay.com

Ученые сообщили, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался наиболее заразным

Виктория Родимкина

Здоровье

Возникший в Южно-Африканской Республике штамм коронавируса оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса. Об этом сообщает главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим.

По его словам, специалисты установили, что новый подвид, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки организма и прочнее закрепляется в них.

Салим Абдула Карим рассказал, что заразность этого штамма на 50 процентов выше, чем у других мутаций COVID-19. При этом исследование специалистов показало, что антитела к предыдущим вариантам вируса менее эффективны в отношении 501.V2.

Эпидемиолог добавил, что новый штамм был идентифицирован в конце 2020 года. Он стал главной причиной возникновения в ЮАР второй волны заболеваемости, которая достигла нового суточного пика, сообщает Reuters.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В ВОЗ оценили вероятность, что COVID-19 станет сезонным заболеванием

Африкамутациякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Когда молодость длится до пенсии

Алексей Водовозов
Алексей Водовозов

Нужно привить максимум людей

Алексей Емельянов
Алексей Емельянов

Вернуть к жизни памятники

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что Джо грядущий нам готовит

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

За козлов ответит цирк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Без кружев, каблуков, ресниц... Зато счастливая

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Одной врачебной тайной станет меньше

Все мнения
О проекте