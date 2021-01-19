Ученые сообщили, что южноафриканский штамм COVID-19 оказался наиболее заразным

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Возникший в Южно-Африканской Республике штамм коронавируса оказался наиболее заразным, чем другие виды мутаций вируса. Об этом сообщает главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим.

По его словам, специалисты установили, что новый подвид, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки организма и прочнее закрепляется в них.

Салим Абдула Карим рассказал, что заразность этого штамма на 50 процентов выше, чем у других мутаций COVID-19. При этом исследование специалистов показало, что антитела к предыдущим вариантам вируса менее эффективны в отношении 501.V2.

Эпидемиолог добавил, что новый штамм был идентифицирован в конце 2020 года. Он стал главной причиной возникновения в ЮАР второй волны заболеваемости, которая достигла нового суточного пика, сообщает Reuters.

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