Результат за час: можно ли доверять экспресс-тестам на COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Экспресс-тесты на коронавирус SARS-CoV-2 и на антитела к нему находятся в свободной продаже уже несколько месяцев. Можно ли доверять этим диагностическим системам и есть ли смысл их покупать, если нельзя выписать себе справку, «Вечерней Москве» объяснили врачи-иммунологи.

В интернет-магазинах аптек сегодня представлено более 10 экспресс-тестов на коронавирус, главным образом от производителей из Южной Кореи, Китая и Австрии. В Москве их можно получить как самовывозом, так и курьерской доставкой.

Тесты на COVID-19 – иммунохроматографические (ИХА), с необходимостью извлечения мазка из носоглотки при появлении симптомов заболевания. Несмотря на то что в инструкции по применению сказано, что система предназначена для персонала клинико-диагностических учреждений, упаковку с 20 тестами может приобрести любой желающий. Цена ее в среднем составляет чуть больше 30 тысяч рублей, разового теста — 1650–3000 рублей.

Системы, определяющие наличие антител, обойдутся дешевле — в районе 7700 рублей за упаковку. Они позволяют на основе анализа крови сделать вывод, болел человек коронавирусом или нет.

Результаты при выполнении всех инструкций можно получить в течение часа.

Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок пояснил «Вечерней Москве», что эти тесты при самостоятельном применении — ориентировочный инструмент и на их основе нельзя поставить диагноз.

— В случае положительного результата при обнаружении самого вируса, антигена вируса или обнаружения антител к коронавирусу при использовании экспресс-тестов нужно обязательно проверить это в рамках стандартной процедуры, сделав тест ПЦР в сертифицированной лаборатории. Собственно, эти тесты и предназначены не для пациентов, не для самостоятельного применения. Они предназначены для медицинских центров. Если у врача есть предположение, что человек болен коронавирусной инфекцией, он может с помощью такой системы быстро подтвердить факт инфицирования, а затем решить, как действовать дальше, — рассказал специалист.

При этом необходимо учитывать ряд нюансов по срокам анализа. Без симптомов, утверждает Болибок, нет смысла его делать как самостоятельно, так и в присутствии врача. Должны быть симптоматика и «подтверждение методами, являющимися нормой», сказал собеседник «ВМ».

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

— Например, тест на выявление антигена коронавируса нужно брать после появления симптомов — с первого по десятый день, в более поздние сроки это бессмысленно. Если человек переболел, то забор крови на антитела рекомендую производить не раньше четвертой недели от момента начала заболевания, но лучше на шестую-восьмую неделю, — добавил иммунолог.

В свою очередь, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал «ВМ», что экспресс-тесты — явление не новое, некоторые были доступны еще летом 2020 года, и сейчас это зарегистрированные медицинские изделия. По словам врача, они бывают двух видов.

— Есть экспресс-тест, который требует, чтобы его медицинский работник проводил. Есть экспресс-тест, который не требует специальных знаний. Например, можно использовать скарификатор, взять каплю крови, поместить в приемник тест-системы, и в дальнейшем она даст результат. Но надо понимать, что точность этих тестов отличается от лабораторных, тех же ИФА и ПЦР, если мы говорим об определении факта инфицированности, — сказал эксперт.

Чтобы анализы были точными, специалист советует внимательно читать инструкцию.

— Во-первых, надо помнить о более низкой точности. О том, что лучше лабораторный тест делать более точными, полноценными методами. Во-вторых, есть не низкая, а высокая вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов, что вытекает из точности и распространенности заболевания в популяции. Нужно покупать их только на проверенных площадках, в понятных аптеках. Плюс, я хочу обратить внимание, когда речь идет о тестировании на наличие инфицированности, когда определяется антиген — например, при помощи мазка из носоглотки. Это самый важный этап, который определяет финальную точность системы. Кровь скарификатором понятно, как взять. А вот из носоглотки даже специалисты не всегда могут правильно взять тест, — отметил Крючков.

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Собеседник «ВМ» также объяснил, зачем люди используют экспресс-тесты. По его словам, человеку порой просто любопытно узнать, инфицирован ли он, а желания идти в лабораторию нет. При этом Крючков посоветовал обратить внимание, «на каких этапах вообще срабатывают тесты». Для этого надо знать, когда и какие клетки появляются.

— Инкубационный период заболевания составляет от двух до 14 дней, в среднем шесть суток. Реально обнаружить вирус при легком течении можно за день до появления симптомов и в течение трех-четырех дней после. Еще сложнее — по тестам на антитела. Например, надо знать, что раньше чем через три недели после появления эпизодов заболевания такие тесты делать смысла нет. Потому что в половине случаев через две недели удается поймать иммуноглобулины M, я уже не говорю про иммуноглобулины G, — сказал Крючков.

При ошибке и получении, например, отрицательного теста, можно успокоиться, а на следующий день обнаружить все признаки инфекции, сказал врач. В то же время он заметил, что, несмотря на необходимость изучения большого количества специфической информации и приличную цену, спрос на экспресс-тесты остается высоким.

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