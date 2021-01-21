«Как у ВИЧ»: врач рассказал о самой опасной мутации коронавируса

Фото: flickr/niaid

Африканским коронавирусом можно заразиться повторно, даже если вы переболели обычным, «российским» вариантом вируса. Но это нормально, куда больше опасений вызывают другие, пока только гипотетические мутации ковида. Таким мнением в разговоре с «Вечерней Москвой» поделился врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Новый штамм коронавируса, обнаруженный в Южной Африке, может обходить иммунитет, выработанный после уже перенесенного заболевания, и заражать повторно. Предполагается, что этому способствуют определенные мутации, произошедшие в спайк-белке вируса. Но, по мнению Кондрахина, ситуация далеко не такая страшная, какой кажется на первый взгляд. На самом деле заболеть повторно можно и нашим, отечественным ковидом:

— Уже давно известны слова главврача «Склифа» о том, что есть случаи повторного заражения врачей, работающих в красной зоне. И здесь проблема не в том, что коронавирус как-то опасно мутировал, а в количестве вирусных частиц и в том, насколько быстро уже наработанные антитела смогут локализовать болезнь в организме. Африканский штамм к нам придет или немецкий — разницы, по большому счету, нет. Дело ведь еще и в том, что иммунитет к коронавирусу, к сожалению, не пожизненный, человек не утрачивает возможность заболеть даже после прививки, вопрос только в том, насколько тяжелым окажется его состояние.

Медик также напомнил, что пока ни одна мутация не повлияла на течение болезни — в любом варианте все проходит примерно одинаково. К тому же проблема здесь не столько в самом вирусе, сколько в ответе иммунной системы — порой реакция оказывается настолько мощной, что под удар попадают другие органы.

— Но, конечно, возможность мутаций, действительно, вызывает определенное беспокойство, — заметил врач. — Почему британский ковид стал более заразным? Потому что там он «дикий». Англичане не провели грамотный эпидемический контроль, вовремя на разграничили людей, в результате чего болезнь спокойно ходила от человека к человеку, только укрепляясь. По африканскому штамму пока мало конкретных данных, но подозреваю, что ситуация может быть похожа — сомневаюсь, что там в должном объеме соблюдались все необходимые противоэпидемические меры.

Самой опасной мутацией, которую можно ждать от коронавируса, Кондрахин считает появление устойчивости к иммунному ответу организма:

— Это как у ВИЧ. На ровном месте вирус вдруг может стать мало того что более заразным, так еще и более устойчивым, создаст новые защитные механизмы от антител. Как вообще работает защита нашего организма? Антитела прикрепляются к рецепторам вируса, но он может мутировать так, что они его просто не увидят или не смогут удержаться. Впрочем, я сомневаюсь, что такое мощное изменение может произойти, тем более за короткий срок.

Наиболее реален вариант, при котором коронавирус станет настолько заразным, что подцепить болезнь можно будет после единичного контакта с человеком. В таком случае, как объяснил Кондрахин, вирус станет «диким», будет свободно распространяться в популяции и избавиться от него станет практически невозможно.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Как работают и чем отличаются российские вакцины против коронавируса