Великобритания может открыть международное авиасообщение в мае

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Великобритания возобновит полноценное авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая. Об этом говорится в представленном правительством страны плане поэтапной отмены ограничений, вызванных пандемией.

Рабочая группа должна подготовить к 12 апреля отчет с рекомендациями по международным поездкам с учетом всех рисков с завозными случаями коронавируса. Только после этого правительство Великобритании решит, когда сможет возобновить поездки. Это произойдет не раньше 17 мая.

Точные сроки будут зависеть от эпидемической ситуации в других странах, а также хода программы вакцинации населения Англии.

Сейчас англичанам запрещены все поездки за границу, за исключением командировок по работе. В страну не могут въезжать иностранные туристы, за исключением обладателей вида на жительство или долгосрочной визы, уточняет Интерфакс.

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