Ограничения из-за коронавируса в Англии могут снять к 21 июня

Фото: twitter.com/XHNews

Все ограничения в Англии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.

— К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он пообещал, что после отмены ограничений уже этим летом в стране смогут пройти массовые спортивные мероприятия с участием зрителей.

Снимать ограничения будут поэтапно. Уже 8 марта для посещения откроются школы, а 12 апреля смогут вернуться к полноценной работе непродовольственные магазины, террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.

Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение вакцинации, наличие свидетельств о том, что прививки сокращают число госпитализаций и смертей среди вакцинированных, отмечает «Интерфакс».

Читайте также: Facebook заблокировал рекламу вакцинации от коронавируса