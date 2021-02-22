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Ограничения из-за коронавируса в Англии могут снять к 21 июня
Фото: twitter.com/XHNews

Ограничения из-за коронавируса в Англии могут снять к 21 июня

Анастасия Чанцева

Общество

Все ограничения в Англии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.

— К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он пообещал, что после отмены ограничений уже этим летом в стране смогут пройти массовые спортивные мероприятия с участием зрителей.

Снимать ограничения будут поэтапно. Уже 8 марта для посещения откроются школы, а 12 апреля смогут вернуться к полноценной работе непродовольственные магазины, террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.

Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение вакцинации, наличие свидетельств о том, что прививки сокращают число госпитализаций и смертей среди вакцинированных, отмечает «Интерфакс».

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