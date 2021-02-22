Ограничения из-за коронавируса в Англии могут снять к 21 июня
Все ограничения в Англии, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции, могут быть сняты к 21 июня в зависимости от ситуации.
— К 21 июня мы рассчитываем снять все легальные ограничения на социальные контакты, — заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Он пообещал, что после отмены ограничений уже этим летом в стране смогут пройти массовые спортивные мероприятия с участием зрителей.
Снимать ограничения будут поэтапно. Уже 8 марта для посещения откроются школы, а 12 апреля смогут вернуться к полноценной работе непродовольственные магазины, террасы ресторанов, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки и зоопарки.
Для каждого этапа ослабления ограничений необходимо будет соблюдение четырех условий: успешное продолжение вакцинации, наличие свидетельств о том, что прививки сокращают число госпитализаций и смертей среди вакцинированных, отмечает «Интерфакс».
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