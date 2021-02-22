Facebook заблокировал рекламу вакцинации от коронавируса

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Социальная сеть Facebook заблокировала публикации о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило издание Politico.

Уточняется, что фильтры Facebook отслеживают политическую пропаганду и рекламу. Ранее они также помечали посты о прививках от коронавирусной инфекции как неприемлемые.

Так, была заблокирована платная реклама с данными о механизме работы препаратов и местонахождении пунктов вакцинации примерно в 110 группах. Рекламодатели могут оспорить это решение, но процесс будет долгим, так как данные о коронавирусе быстро меняются.

Сама соцсеть признала существование проблемы и заверила, что восстановила публикации в некоторых сообществах. По мнению авторов публикации, блокировка подобных сообщений приведет к тому, что Facebook как платформа станет непригодным для получения достоверных данных о коронавирусе.

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