Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Facebook заблокировал рекламу вакцинации от коронавируса
Фото: Moscow-live

Facebook заблокировал рекламу вакцинации от коронавируса

Виктория Родимкина

Общество

Социальная сеть Facebook заблокировала публикации о необходимости пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщило издание Politico.

Уточняется, что фильтры Facebook отслеживают политическую пропаганду и рекламу. Ранее они также помечали посты о прививках от коронавирусной инфекции как неприемлемые.

Так, была заблокирована платная реклама с данными о механизме работы препаратов и местонахождении пунктов вакцинации примерно в 110 группах. Рекламодатели могут оспорить это решение, но процесс будет долгим, так как данные о коронавирусе быстро меняются.

Сама соцсеть признала существование проблемы и заверила, что восстановила публикации в некоторых сообществах. По мнению авторов публикации, блокировка подобных сообщений приведет к тому, что Facebook как платформа станет непригодным для получения достоверных данных о коронавирусе.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Госдуме предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

вакцинациясоцсеть Facebookсоцсети
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Старые песни о главном в исполнении НАТО

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Все дело в реабилитации: как восстановиться после ковида

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте