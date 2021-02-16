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В Госдуме предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме предложили блокировать сайты с ложными обвинениями в совершении преступлений

Кирилл Николаев

Общество

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о возможности внесудебного ограничения доступа к сайтам, распространяющим недостоверную информацию, связанную с обвинением в совершении преступлений. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщает ТАСС.

Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно документу, основанием для блокировки сайта станет заявление гражданина в прокуратуру о принятии мер по удалению ложных обвинений. При этом человеку нужно предоставить сведения, которые подтвердят недостоверность размещенной информации. В течение десяти дней региональная прокуратура проверяет эти данные.

Ранее Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который ограничивает десятью минутами рекламу перед показом фильма в кинотеатрах.

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