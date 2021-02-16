Госдума одобрила снятие возрастных ограничений для некоторых госслужащих

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который подразумевает снятие ограничений по возрасту с госслужащих. Соответствующее решение приняли в ходе заседания нижней палаты парламента.

Уточняется, что в случае принятия закон начнет действовать с момента его официального опубликования.

— На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет, — говорится в записке к документу.

Законопроект внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент РФ Владимир Путин, передает агентство городских новостей «Москва».

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