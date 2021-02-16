Госдума приняла закон о запрете высаживать из транспорта детей без билетов

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Государственная дума приняла закон о регулировании ответственности за проезд без билета, согласно которому предлагается запретить высаживать из общественного транспорта детей в возрасте до 16 лет. Разработкой проекта занимался Минтранс РФ, изменения предлагается внести в статью 20 федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

Уточняется, что теперь запрещено высаживать из транспорта несовершеннолетних, не достигших возраста 16 лет, следующих без сопровождения взрослых.

Помимо этого, документом разграничиваются полномочия по регулированию вопросов, которые связаны с контролем по оплате проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа между РФ и субъектами России. Так, законопроект поможет регионам устанавливать для контролеров право требовать у безбилетников документы, удостоверяющие личность.

— Мы считаем: оставлять ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге — недопустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью, — цитирует председателя Госдумы Вячеслава Володина РИА Новости.

Ранее ГД приняла в первом чтении проект о запрете изымать домашних животных за долги.

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