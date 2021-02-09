Госдума одобрила введение временных удостоверений для лиц без гражданства

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты Государственной думы приняли в окончательном чтении закон, согласно которому лица без гражданства, находящиеся на территории России, смогут получить временное удостоверение личности. Такое решение принято во вторник, 9 февраля, в ходе заседания нижней палаты парламента.

Отмечается, что временное удостоверение личности будет выдаваться сроком на десять лет. Имеющие подобное удостоверение люди смогут работать в РФ без оформления разрешительных документов.

В случае истечения срока действия временного удостоверения личности оно подлежит замене. Федеральный закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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