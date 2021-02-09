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Володин рассказал, когда планируется отчет правительства в Госдуме
Фото: Пресс-служба Госдумы

Володин рассказал, когда планируется отчет правительства в Госдуме

Кирилл Николаев

Внутренняя политика

Ежегодный отчет правительства в Государственной думе планируется в апреле. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщил председатель верхней палаты Вячеслав Володин.

На пленарном заседании Госдумы Володин обратился к главе Министерства экономического развития Российской Федерации Максиму Решетникову.

— Нам нужно с вами до отчета многое сделать для того, чтобы уже при отчете правительства выйти на возможные решения вопросов, которые будут выработаны с вашим участием, — цитирует Володина РИА Новости.

Ранее Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против российских граждан.

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ГосдумаправительствоВячеслав Володин
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