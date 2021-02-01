Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против граждан РФ

Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин не исключил введение уголовной ответственности за призывы к принятию санкций против граждан Российской Федерации. По его словам, подобные действия совершать непозволительно.

— Мы должны защитить свою страну и граждан. Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе, — цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что за подобные призывы должно быть очень жесткое наказание.

Напомним, в 2018 году Госдума приняла в первом чтении законопроекты об ответных мерах России относительно санкций США и поддержавших антироссийские рестрикции стран. Документ предусматривает возможность введения контрсанкций в ответ на недружественные действия в отношении РФ. Вторым проектом предлагается уголовная ответственность за соблюдение на территории России западных санкций.

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