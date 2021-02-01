Кремль: ФБК подтвердил статус иноагента призывом ввести санкции против россиян

Фото: Администрация президента РФ

Основанный Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) подтвердил свой статус иностранного агента тем, что обратился к американскому президенту Джо Байдену с просьбой ввести санкции в отношении граждан России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 1 февраля.

Он уточнил, что данный фонд призывал США ввести ограничительные меры против нескольких десятков бизнесменов и политиков из России.

— Что касается этого фонда и всех этих писем и призывов — фонд де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента, — сказал пресс-секретарь президента.

Песков подчеркнул, что в Кремле считают санкционную риторику западных стран совершенно неприемлемой. Этот метод ведения международного диалога совершенно неправильный, так как он не дает никаких перспектив дальнейшим отношениям, передает слова представителя Кремля ТАСС.

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