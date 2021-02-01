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Генпрокуратура России прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным
Фото: Генпрокуратура России

Генпрокуратура России прокомментировала ситуацию с Алексеем Навальным

Виктория Родимкина

Происшествия

Генеральная прокуратура России раскрыла подробности дела блогера Алексея Навального. Об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник, 1 февраля.

Уточняется, что прокуратура решила озвучить свою позицию в связи с предстоящим рассмотрением дела блогера об отмене условного срока.

В ведомстве отметили, что Навальный 30 декабря 2014 был осужден за мошенничество в отношении компаний «Ив Роше» и «Многопрофильная процессинговая компания». Его приговорили к 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. В течение этого времени он должен был являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию не реже двух раз в месяц.

В 2017 году испытательный срок Алексею Навальному был продлен на один год за систематические неявки в инспекцию — до 29 декабря 2020.

Помимо этого, в отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело о клевете, порочащей честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко.

С 1 января 2020 года блогер также многократно нарушал обязанность явиться на регистрацию, а с 24 сентября полностью уклонился от предусмотренного законом контроля. УФСИН по Москве объявила его в розыск 29 декабря 2020 года.

— Такое противоправное поведение А. Навального явилось основанием для внесения в соответствии с ч. 3 статьи 74 УК РФ и ч. 4 статьи 190 УИК РФ Уголовно-исполнительной инспекцией в суд представления об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда, — говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что это представление признано законным и обоснованным.

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