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Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток
Фото: https://pixabay.com/ru

Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток

Кирилл Николаев

Происшествия

Московский областной суд в четверг, 28 января, признал законным арест блогера Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, постановление Химкинского городского суда Московской области оставлено без изменений.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве. Согласно постановлению, блогера объявили в розыск за систематические нарушения испытательного срока.

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