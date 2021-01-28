Мособлсуд признал законным арест Алексея Навального на 30 суток

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Московский областной суд в четверг, 28 января, признал законным арест блогера Алексея Навального на 30 суток. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, постановление Химкинского городского суда Московской области оставлено без изменений.

Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Берлина. Его задержание проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН России по Москве. Согласно постановлению, блогера объявили в розыск за систематические нарушения испытательного срока.

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