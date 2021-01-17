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УФСИН: Алексей Навальный задержан в аэропорту «Шереметьево»
Фото: Telegram-канал «Mash»

УФСИН: Алексей Навальный задержан в аэропорту «Шереметьево»

Никита Абрамов

Общество

Объявленного в розыск блогера Алексея Навального задержали в аэропорту «Шереметьево» после прилета из Берлина. Об этом в воскресенье, 17 января, сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

— В аэропорту «Шереметьево» сотрудниками отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве был задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока, — цитирует сообщение ФСИН РИА Новости.

Отмечается, что до определения судом дальнейшей меры пресечения, Навальный будет находиться под стражей.

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