«Это только начало»: Соловьев — о санкциях России против Евросоюза по «делу Навального»

Фото: youtube.com / Соловьёв LIVE

Санкции Евросоюза против России по «делу Навального» не остались без ответа: Москва ввела ответные ограничения, в том числе против руководства Германии. О том, почему это только начало, «Вечерней Москве» объяснил известный журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Он обратил внимание, что принимаемые Россией меры носят зеркальный характер и являются ответом ЕС, который нарушил ряд договоренностей и безосновательно наложил санкции на некоторых чиновников из администрации президента РФ.

— Это был возмутительный шаг, и на него дан зеркальный ответ ненадежному и, как отмечал (глава МИД РФ Сергей — прим. «ВМ») Лавров, недоговороспособному Европейскому союзу. Все это результат долгого ухудшения отношений меду сторонами, — считает Соловьев.

По его мнению, объединение европейских стран решило выступить неким учителем, который якобы вправе поучать Москву, хотя никакого права у него «и близко нет». Собеседник «ВМ» уточнил, что Евросоюз не предоставил никаких доказательств и результатов экспертиз в рамках расследования инцидента с блогером, а также не ответил ни на один запрос РФ и при этом нарушил имеющиеся соглашения.

— Ответ Лаврова — это только начало, первый этап в череде мер, которые будут приняты по реальному воплощению ухудшения отношений. Я не исключаю, что и по нашей работе в ПАСЕ, и по участию в Совете Европы и ЕСПЧ будут приняты соответствующие решения. Дело идет к серьезному и глубокому разрыву, — подчеркнул Соловьев.

Он выразил уверенность, что ЕС не хочет расследовать произошедшее с Навальным честным образом, поскольку «Западу не нужна правда».

СПРАВКА «ВМ»

В августе Алексей Навальный почувствовал себя плохо в самолете Томск — Москва и вскоре впал в кому. Его перевезли на лечение в Германию. В сентябре россиянину стало лучше, а позднее его выписали из больницы.

Ряд западных стран заявил, что Навального якобы могли отравить химоружием, однако, по данным российской стороны, этому нет подтверждения. При этом и в России, и в Европе, в частности в Германии, призывают к объективному расследованию инцидента. Однако переговоры заходят в тупик.

Читайте также: Генпрокуратура в пятый раз попросила ФРГ ответить на вопросы по делу Навального